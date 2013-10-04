Применение закона о трансфертном ценообразовании даст бюджету 0,5 млрд грн налогов

Объем налоговых поступлений, которые, как ожидается, крупные налогоплательщики перечислят в бюджет в рамках налогообложения контролируемых операций с применением норм трансфертного ценообразования, составит 0,5 млрд грн уже к концу 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко в ходе рабочей поездке в Ужгород.

«По расчетам – порядка 0,5 млрд грн», – сказал он. При этом Клименко напомнил, что объем поступлений в течение ближайших трех лет должен составить не менее 20 млрд грн.

Также министр обратил внимание на то, что нет причин сомневаться в выполнимости поступлений. Более того, по его словам, Миндоходов фиксирует увеличение числа прямых контрактов между крупными компаниями.

«Выполнение законодательства (о трансфертном ценообразовании – УНИАН) – это государственная политика, и мы ее выполняем», – сказал Клименко.

Как сообщал УНИАН, ранее Александр Клименко выразил благодарность компаниям, которые активно вовлекаются в процесс выполнения норм о трансфертном ценообразовании и переходят на прямые контракты без использования разного рода посреднических структур. При этом министр пообещал, что компаниям, исправно выполняющим свои налоговые обязательства, будет оказано всяческое содействие на разных этапах хозяйственной деятельности.