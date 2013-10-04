Власти Швейцарии расследуют манипуляции на рынке Forex

Регулятор финансовых рынков Швейцарии (FINMA) ведет расследование в отношении нескольких швейцарских банков в связи с возможными манипуляциями валютными курсами, сообщает Reuters.

Рыночные ориентиры, устанавливаемые банками, попали под повышенный контроль после того как выяснилось, что они допускали манипуляции при определение курсов-ориентиров, используемых участниками валютного рынка.

"FINMA действует в тесном сотрудничестве с властями других стран, поскольку существует вероятность, что в этом деле были замешены многие банки по всему миру", - говорится в заявлении швейцарского регулятора.

Расследование, в частности, касается нескольких швейцарских финансовых институтов, однако никаких подробностей об участии иностранных банков в манипуляциях FINMA не сообщил.

В июне регулятор финансовых рынков Великобритании (FCA) заявил, что изучает отчет, в котором содержатся данные о том, что трейдеры манипулировали курсами-ориентирами иностранных валют, которые широко используются компаниями и фондами.

Пресс-секретарь FCA отказался сообщить, ведется ли по этому делу сотрудничество с FINMA.

Банки UBS и Credit Suisse никак не прокомментировали агентству заявление FINMA, а представитель Zuercher Kantonal заявил, что в банке в настоящее время не осведомлены о расследовании.

Марк Бьерки, генеральный директор Swissquote, заявил, что его банк не фигурирует в расследовании.

Ранее, в ходе расследования манипуляций лондонской межбанковской ставкой предложения (Libor) американские и британские власти уже вынесли обвинения семерым сотрудникам и оштрафовали четыре финансовые компании на $ 2,7 млрд.

В четверг SFO сообщило, что готовится расширить число физических лиц и организаций, которым будет предъявлено обвинение в связи со скандалом со ставкой Libor.