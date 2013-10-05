США из-за бюджетного кризиса приостановили переговоры о свободной торговле с ЕС

Переговоры о свободной торговле между США и Евросоюзом приостановлены в связи с бюджетным кризисом в Америке.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, на следующей неделе группа американских экспертов и чиновников должна была отправиться в Брюссель для продолжения обсуждения договора о свободной торговле, но накануне в Вашингтоне сообщили, что при нынешнем положении вещей невозможно отправить на переговоры экспертов в полном составе.

1 октября американские власти не смогли принять бюджет страны, в результате чего более 700 тыс. сотрудников бюджетной сферы были отправлены в неоплачиваемые отпуска.

Президент США Барак Обама в этой связи отказался от запланированной поездки по странам Юго-Восточной Азии.