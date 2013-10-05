Медведев: Россия не может позволить себе такую роскошь с бюджетом, как США

Премьер-министр РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что бюджет на следующий год должен быть принят вовремя и РФ не может позволить себе такую роскошь, как, например, США, сообщает РИА «Новости».

"Будут споры, но единственное, о чем я бы хотел сказать, что главный финансовый документ, пусть даже рождающийся в спорах, баталиях, должен быть принят вовремя. Мы не можем позволить себе такую роскошь, как, например, позволяют себе американцы", - заявил Медведев на съезде ЕР.

США вступают в новый финансовый год без госбюджета, который пока так и не смогли согласовать конгрессмены. Из-за отсутствия компромисса по принятию бюджета на 2014 финансовый год (начинается с 1 октября) финансирование госаппарата в США прекратилось впервые за 17 лет. Многие госучреждения прекратили работу в полночь на вторник по местному времени. Под угрозой вынужденного отпуска оказались 800 тысяч госслужащих.