Керри: финансовый кризис может ослабить позиции США в мире

Роль США может быть ослаблена в глобальном масштабе, если в Вашингтоне будет продолжаться политический кризис из-за бюджета, заявил в субботу госсекретарь США Джон Керри, которого цитирует агентство Франс Пресс.

"Если это будет продолжаться или повторится, люди начнут задавать вопросы о желании США придерживаться верного курса и иметь способность это сделать. Но это сейчас не так, и я не думаю, что этого не произойдет", - сказал Керри журналистам на саммите АТЭС на Бали. Госсекретарь также отметил, что так называемый финансовый шатдаун в США, который длится уже пятый дней, является "кратковременным эпизодом", сообщает РИА «Новости».

Из-за отсутствия компромисса по принятию бюджета на 2014 финансовый год (начинается с 1 октября) финансирование госаппарата в США прекратилось впервые за 17 лет. Многие госучреждения прекратили работу в полночь на вторник по местному времени. Под угрозой вынужденного отпуска оказались 800 тысяч госслужащих. В новый финансовый год страна вступает без госбюджета, который пока так и не смогли согласовать конгрессмены.