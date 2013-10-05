Обама вновь призвал Конгресс США принять бюджет

Президент США Барак Обама призвал нижнюю палату Конгресса принять бюджет на 2014 год, отсутствие которого обернулось финансовым кризисом для 800 тысяч госслужащих, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Из-за отсутствия компромисса по принятию бюджета на новый финансовый год (начинается с 1 октября) финансирование госаппарата в США прекратилось впервые за 17 лет. Многие госучреждения во вторник прекратили работу. Под угрозой вынужденного отпуска оказались 800 тысяч госслужащих.

"Проголосуйте. Остановите этот фарс. Прекратите финансовый шатдаун сейчас", - сказал Обама в субботнем телерадиообращении.

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