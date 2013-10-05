Эксперт: Греции понадобится помощь, превышающая 10 миллиардов евро

В ближайшие годы Греции понадобится финансовая поддержка, существенно превышающая 10 миллиардов евро. Об этом заявил в субботу, 5 октября, газете Bild президент Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине Марсель Фрацшер, сообщает «Немецкая волна».

По его словам, нет сомнений в том, что в 2014 году правительству в Афинах потребуется второй пакет финансовой помощи. И после 2015 года Греция будет нуждаться в поддержке, уровень которой значительно превысит прогнозы МВФ, в которых называется сумма 10 миллиардов евро, сказал эксперт.

Между тем министр финансов Германии Вольфганг Шойбле подтвердил свою уверенность в том, что второго списания долгов Греции не будет. В интервью журналу Wirtschaftswoche он опроверг спекуляции о том, что такой шаг якобы был запланирован на период после выборов в Бундестаг. "Подобные утверждения были и остаются бессмысленными", - сказал Шойбле. Он добавил, что на "период после выборов" ничего не переносилось. "В моей позиции изменений не произошло", - подчеркнул глава Минфина ФРГ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

S&P подтвердило рейтинг Греции "В-", прогноз - стабильный