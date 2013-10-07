Всемирный банк понизил прогноз роста развивающихся стран Восточной Азии

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономик развивающихся стран Восточной Азии, в том числе и Китая, отмечая при этом, что регион продолжает быть лидером мировой экономики, пишет ПРАЙМ.

Прогноз по росту экономики развивающихся стран Восточной Азии был понижен до 7,1% в 2013 году и 7,2% в будущем году по сравнению с апрельской оценкой в 7,8% и 7,6% соответственно. В то же время прогноз по росту Китая был пересмотрен до 7,5% в 2013 году и 7,7% - в 2014 году (апрельская оценка - 8,3% и 8% соответственно).

ВБ отмечает, что Китай отходит от "экономики, ориентированной на экспорт, делая больший упор на внутренний спрос". Кроме того, сохраняются риски, связанные с реорганизацией экономики страны: снижение уровня инвестиций, может иметь негативные последствия для региона.

"Восток Азиатско-Тихоокеанского региона продолжает быть двигателем мировой экономики, принося 40% роста мирового ВВП - больше, чем любой другой регион", - приводятся в релизе слова вице-президента Всемирного банка по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Акселя ван Тротсенбурга.

В сообщении также отмечается негативное влияние дебатов по поводу сокращения стимулирования экономики в США на страны с большим участием иностранного капитала. В то же время, сокращение притока капиталовложений в регион может быть компенсировано политикой, получившей название "абэномики" в честь премьера Синдзо Абэ, - новой стратегией Японии по оживлению роста, которая может увеличить объем инвестиций страны в регион.

По классификации ВБ, к развивающимся странам Восточной Азии среди прочих относятся Китай, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд, Вьетнам.