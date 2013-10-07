Всемирный банк ухудшил до нуля прогноз роста ВВП Украины в 2013 году

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины по итогам 2013 года до 0% с ранее прогнозируемого показателя в 1%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам экономист Всемирного банка Анастасия Головач.

«Рост ВВП восстановится во втором полугодии за счет базы сравнения и хорошего урожая, но этого роста будет недостаточно для того, чтобы перекрыть спад первого полугодия, поэтому рост ВВП будет 0%», - сказала Головач.

Согласно прогнозу Всемирного банка, номинальный ВВП на конец 2013 года составит 1,437 трлн грн, уровень инфляции - 0,3%, дефицит платежного баланса - 7,9% ВВП, дефицит госбюджета - 4,5% ВВП, внешний долг - 68% ВВП, в том числе государственный и гарантированный государством долг - 36% ВВП.

По информации Всемирного банка, при разработке прогноза на 2014-2015 годы использованы два базовых сценария. Первый сценарий, «отложенная коррекция», предполагает улучшение ситуации в мире при неизменной ситуации в Украине, второй - предполагает безотлагательное внедрение структурных реформ, в том числе повышение тарифов на газ для населения, при одновременной оптимизации системы адресной помощи малообеспеченным гражданам, а также введение гибкого валютного курса и повышение инвестиционной привлекательности страны.

По первому сценарию Всемирный банк прогнозирует рост ВВП на 2% в 2014 г., спад ВВП на 1% в 2015 г. и нулевой рост ВВП в 2016 году. Также в рамках этого сценария Всемирный банк предполагает инфляцию на уровне 2% в 2014 г., 11% в 2015 г. и 7% в 2016 году. Дефицит платежного баланса по прогнозу в рамках сценария составит 9% ВВП в 2014 г., 5,5% в 2015 г. и 4,2% в 2016 г. Дефицит госбюджета прогнозируется на уровне 4,4% ВВП в 2014 г., 3,2% в 2015 г. и 2,4% в 2016 году. Внешний долг, по прогнозам банка, достигнет 68,1% ВВП в 2014 г., 77,5% в 2015 г. и 75,2% в 2016 г. В том числе государственный и гарантированный государством долг достигнет 44,7% ВВП в 2014 г., 49,3% в 2015 г. и 50,7% в 2016 г.

По второму сценарию Всемирный банк прогнозирует рост ВВП на 1,5% в 2014 г., на 3% в 2015 г. и 4% в 2016 году. Также в рамках этого сценария Всемирный банк предполагает инфляцию на уровне 12% в 2014 г., 6,6% в 2015 г. и 4% в 2016 году. Дефицит платежного баланса по прогнозу в рамках сценария составит 5,4% ВВП в 2014 г., 4,5% в 2015 г. и 3,1% в 2016 г. Дефицит госбюджета прогнозируется на уровне 2,5% ВВП в 2014 г., 2% в 2015 г. и 1,7% в 2016 году. Внешний долг, по прогнозам банка, достигнет 76,8% ВВП в 2014 г., 75,8% в 2015 г. и 73,7% в 2016 г. В том числе государственный и гарантированный государством долг достигнет 42,9% ВВП в 2014 г., 44,5% в 2015 г. и 44% в 2016 г.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк в апреле текущего года пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста ВВП Украины в 2013 году с 3,5% до 1% (номинальный ВВП на конец года - 1,551 трлн грн).

По версии международных финансовых организаций, прогноз роста ВВП не превысит 1%. В частности, по версии Международного валютного фонда рост ВВП Украины составит 0%, Всемирного банка – 1%, по версии международной аудиторской компании EY - 0,3%, ЕБА – 0%.

Согласно государственному бюджету на текущий год, номинальный ВВП в 2013 г. должен составить 1,576 трлн грн, рост ВВП - 3,4%. Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует позитивный рост ВВП по итогам года, но менее планового показателя в 3,4%.

По информации Госстата, ВВП Украины по итогам второго квартала демонстрирует спад четвертый месяц подряд. Спад ВВП в годовом выражении составил 1,3%, по сравнению с первым кварталом с учетом сезонного фактора - 0,5%, номинальный ВВП Украины по итогам второго квартала составил 351,896 млрд грн.

Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, предусматривающий рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), госдолг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП. Проект отправлен на доработку.

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