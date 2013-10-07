Украина закончила сентябрь с нулевой инфляцией

Показатель инфляции в Украине в сентябре 2013 года по сравнению с августом не изменился и составил 0%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, в годовом выражении (против сентября 2012 года) зафиксирована дефляция в 0,5%, с начала 2013 года (сентябрь 2013 года к декабрю 2012 года) дефляция составила 0,6%.

По информации Госстата, в сентябре т.г. по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован нулевой рост цен, в августе и июле, два месяца подряд, была зафиксирована дефляция. Ранее, с февраля текущего года, фиксировался незначительный показатель инфляции или нулевой рост цен. Отрицательное значение индекса потребительских цен в годовом выражении в сентябре зафиксировано второй месяц подряд после нулевого значения в июле, ранее этот показатель был отрицательным.

Как сообщает Госстат, в сентябре против августа 2013 года больше всего подорожали яйца - на 13,1% (против сентября 2012 г. - рост на 7,3%), масло - на 1,6% (4%), молоко - на 1,4% (снижение на 0,2%), цены на образование - на 1,2% (рост 2,4%), сыр и творог - на 1,1% ( 4%).

Снижение цен зафиксировано на железнодорожный пассажирский транспорт - на 3,6% (рост 7,7%), фрукты - на 3,2% (снижение 16,9%), овощи - на 2,9% (13,3%), сахар - на 2,3% (9,2%), подсолнечное масло - на 1,7% (1,9%), рыбу и продукты из рыбы - на 0,7% (4,4%), макаронные изделия - на 0,5% (рост 1,8%)

По остальным позициям в сентябре против августа 2013 года зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,4 п.п.

Как сообщал УНИАН, дефляция в Украине в августе 2013 года по сравнению с июлем составила 0,7%, в годовом выражении (против августа 2012 года) зафиксирована дефляция 0,4%, с начала 2013 года (август 2013 года к декабрю 2012 года) дефляция составила 0,6%. Последний раз инфляция была зафиксирована в апреле 2012 года, при этом в целом по итогам 2012 года зафиксирована дефляция в 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) - 4,8%, предельного дефицита госбюджета - 3,2% ВВП и темпов роста ВВП - 3,4%.

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