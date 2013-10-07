Всемирный банк раскритиковал выпуск векселей для оформления бюджетной задолженности

Выпуск казначейских векселей для оформления бюджетной задолженности, в том числе задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость, не будет способствовать развитию реального сектора экономики и приведет к дальнейшему снижению деловой активности.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразила экономист Всемирного банка Анастасия Головач во время представления прогнозов Всемирного банка относительно развития экономики Украины.

«Правительство приняло решение о внедрении финвекселей. По нашему мнению, это ложный путь. Он не будет способствовать дальнейшему развитию реального сектора, и будет сдерживать деловую активность, которая и так снижается», - сказала Головач.

При этом она подчеркнула, что расходы бюджета, несмотря на дефицит, продолжают расти.

«Расходы госбюджета, несмотря на растущий дефицит, финансируются по плану, что привело к их росту на 10% за первые 8 месяцев в годовом выражении», - подчеркнула Головач.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины по результатам инвентаризации заявленных к возмещению сумм налога на добавленную стоимость, а также с учетом прогнозных показателей сумм налога по налоговым декларациям, обязательным к подаче до 1 ноября 2013 года, прогнозирует возможный объем бюджетных возмещений НДС посредством выпуска фискальных векселей на уровне 12 млрд грн.

Выпуск векселей для оформления бюджетной задолженности стал возможным после вступления в силу соответствующих изменений в Налоговый кодекс. Финансовые казначейские векселя имеют срок обращения 5 лет и прибыльность 5% годовых. Оформление векселей, как ожидается, будет происходить на добровольной основе.