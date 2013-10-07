В США напечатали новые стодолларовые купюры

Федеральная резервная система запускает в оборот новую купюру номиналом в 100 долл. Банкноты попадут в оборот после задержки в несколько месяцев, пишет Russia Today.

Американские специалисты снабдили новую купюру особыми средствами защиты, сообщает The New York Times. Среди них — металлическая нить и дополнительные водяные знаки. В оформлении купюры также использована микропечать. Некоторые объекты меняют цвет при наклоне. Например, добавленный в чернильницу (справа от портрета Бенджамина Франклина) колокол переливается цветами от медного до зеленого.

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«Людям требуется всего несколько секунд, чтобы понять, что они смотрят на подлинную банкноту, если они знают, что именно искать», - заявил директор отдела банкнот совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Майкл Ламберт. Новые степени защиты повысили стоимость производства одной купюры с 0,11 до 0,14 долл.