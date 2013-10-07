Moody's оценивает шансы на дефолт США как "очень низкие"

Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что оценивает шансы на дефолт США как "очень низкие", хотя президент Барак Обама и республиканцы пока не показывают каких-либо признаков примирения.

Влияние частичного отключения правительства на экономику не может быть серьезным в краткосрочном периоде, эффект будет появляться постепенно с течение времени, заявил главный исполнительный директор Moody's Рэй МакДэниел, сообщают Вести Экономика.

Республиканцы требуют, чтобы демократы согласились отложить реализацию закона о медицинском страховании, известном как Obamacare. Они также требовали решить вопрос о сильном росте государственного долга в обмен на разрешение повысить предел государственных заимствований с текущего уровня в 16,7 млрд долл.

Если лимит не будет увеличен, США могут прийти к дефолту, а это повлечет за собой серьезные разрушительные последствия для США и мировой экономики.

"Мы все еще думаем, что есть хороший шанс на разрешение ситуации вокруг потолка госдолга, - отметил МакДэниел. - Даже если потолок долга не будет повышен, мы считаем, что казначейство сможет осуществить приоритетные платежи".

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