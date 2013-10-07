Правительство обещает вскоре представить госбюджет в ВР - Рыбак

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак сообщил, что правительство обещает в ближайшее время представить государственный бюджет на следующий год в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рыбак сказал на брифинге.

По его словам, на сегодняшний день правительство работает над проектом бюджета, в частности, согласовываются показатели по курсу гривни, по цене на газ.

"Они обещают в ближайшее время бюджет представить в Верховной Раде", - сказал председатель парлмента и добавил, что более конкретной информации по этому поводу у него нет.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, однако председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак возвратил Кабинету министров проект бюджета-2014 на доработку.

20 сентября на Часе правительства в Верховной Раде первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский заявил, что Кабинет министров не может окончательно сформировать бюджет на 2014 год, в частности, его доходную и расходную части, в связи с принятием Верховной Радой новых законов, которые, с одной стороны, увеличивают доходы, а с другой - требуют дополнительного финансирования из бюджета.

По информации Министерства финансов, проект закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2014 год», одобренный на заседании Кабмина 11 сентября, предусматривал на 2014 год рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), государственный долг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП.

2 октября министр доходов и сборов Александр Клименко заявил, что проект государственного бюджета на 2014 год еще не доработан.