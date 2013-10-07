Украина и Евросоюз к лету смогут заработать в режиме свободной торговли

В случае подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, а также быстрой ратификации документа всеми 28 странами-членами Евросоюза, режим свободной торговли между подписантами документа может заработать уже к лету 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский сказал во время рабочей встречи с главой Национального агентства по аккредитации Украины Владимиром Рущаком.

«В случае реализации лучшего сценария, когда соглашение будет подписано в Вильнюсе, если после этого произойдет быстрая ратификация, это позволит Украине и ЕС работать в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли уже с середины 2014 года», - сказал Томбинский.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины 18 сентября одобрило проект Соглашения с Евросоюзом об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в ноябре на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

Кабинет министров уже завершил экономический анализ всех возможных последствий создания зоны свободной торговли с Европейским Союзом и, по словам главы правительства Николая Азарова, адаптация украинских технических регламентов к требованиям Евросоюза обойдется Украине в течение 10 лет в 165 млрд евро.

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