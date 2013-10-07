Число миллиардеров в Африке выросло до 55 человек

Количество миллиардеров в Африке выросло до 55 человек, следует из исследования журнала Ventures. Большая часть самых богатых людей континента проживают в Нигерии и ЮАР, сообщает Прайм.

The Financial Times отмечает, что количество людей в Африке с состоянием более 1 миллиарда долларов оказалось больше, чем было принято считать. Как пишет издание, согласно предыдущим исследованиям, число африканских миллиардеров оценивалось в 16-25 человек.

«Я уверен, что число миллиардеров больше чем 55, но обсуждение богатства до сих пор находится под табу в Африке», - цитирует FT основателя Ventures Чи-Чи Оконджо.

Суммарное состояние 55 африканских миллиардеров оценивается примерно в 145 миллиардов долларов. Самым богатым человек в Африке, по данным Ventures, является Алико Данготе из Нигерии, который имеет активы в нефтяной, пищевой и других отраслях. Его состояние оценивается в 20 миллиардов долларов.

Второе место в рейтинге занял финансист Аллан Грей с состоянием в 8,5 миллиардов долларов. На третьем - Майк Аденуга c состоянием 8 миллиардов долларов. Аденуга занимается нефтяным и телекоммуникационным бизнесом.

Как отмечает FT, увеличению числа миллиардеров в Африке поспособствовал 10-летний период интенсивного экономического роста. Также сказалось и увеличение цены на нефть, которая выросла с 20 долларов за баррель в начале 2000-х до более чем 100 долларов за баррель в настоящее время.

При этом, согласно результатам исследования, Африка по числу миллиардеров обогнала Латинскую Америку, в которой, по оценке Forbes, проживает 51 миллиардер.