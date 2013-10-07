Правительство Греции ждет роста ВВП в следующем году на 0,6%

Правительство Греции в понедельник внесло в парламент проект бюджета на 2014 год, который предусматривает рост ВВП на 0,6%, говорится в заявлении замминистра финансов Христоса Стаикураса, которое распространила пресс-служба Минфина, передает РИА «Новости».

Проект основывается на согласованных правительством Греции с представителями "тройки" кредиторов макроэкономических параметрах, согласно которым падение экономики в этом году составит 4%. В следующем году ожидается ее небольшой рост - на 0,6%.

Первичный профицит бюджета в 2014 году ожидается в 2,8 миллиарда евро или 1,6% ВВП по сравнению с 1,5% ВВП в целевых показателях. Долг Греции составит 319,4 миллиарда евро или 174,5% ВВП, что ниже, чем в текущем году.

Чистые доходы бюджета в 2014 году составят 54,5 миллиарда евро, это на 4,6% больше по сравнению с 2013 годом.

Расходы бюджета 2014 года составят 52,6 миллиарда евро, что на 885 миллионов евро ниже целевого показателя. Уровень безработицы будет 26% в конце следующего года.

Стаикурас сообщил также, что расходы на обслуживание долга в 2013 году снизятся почти до 6 миллиардов евро по сравнению с 12 миллиардами евро в прошлом году.

По его словам, первичный профицит бюджета в 2013 году составит 340 миллионов евро, и это "консервативная оценка". По данным финансовой информации capital.gr, новые налоги предполагается включить в счета электрокомпании, обязательные к оплате.

Однако весьма вероятно, что окончательный проект бюджета, который представят депутатам 21 ноября, будет значительно отличаться от первоначального и будет включать новые меры.

На переговорах в Афинах представители "тройки" кредиторов и правительство Греции также пришли к единому мнению, что в 2013 году первичный профицит бюджета составит 300-400 миллионов евро. Однако "тройка" считает, что 2014 год Греция закончит с бюджетным дефицитом в 2,3-2,5 миллиарда евро, что потребует принятия новых мер экономии.

Хотя правительство Греции неоднократно в последнее время заявляло, что не собирается ужесточать меры экономики, ряд обозревателей полагают, что главное обсуждение проекта бюджета пройдет не в парламенте, а с кредиторами после 14 октября.

"Финансовый разрыв" "тройка" связывает с "черной дырой" в фондах социального обеспечения (около 1,5 миллиарда евро). По мнению кредиторов, у правительства также завышенные ожидания налоговых поступлений - "тройка" считает, что Греция соберет налогов на 1 миллиард евро меньше. Министерство финансов признает, что поступления будут меньше из-за решения не вводить налог в размере 0,2% от оборота для фондов соцобеспечения, но считает, что дефицит может быть покрыт альтернативными мерами. Среди уже принятых решений предполагается сокращение на 20% пособий при выходе на пенсию государственных служащих. Помимо этого правительство намерено отменить ряд налоговых льгот, сообщает издание "Неа".

Газета "Вима" сообщила, что правительство Греции намерено выпустить облигации на 130 миллиардов евро с очень низкими процентными ставками со сроком погашения 50 лет, что приведет к существенному облегчению долгового бремени. Этот план сейчас обсуждается с "тройкой" кредиторов, и его одобрение откроет путь и для реструктуризации первого пакета помощи в 110 миллиардов евро.

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