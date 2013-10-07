«Укрзализныця» подготовила все вокзалы к работе в зимний период

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») подготовила вокзалы и вокзальные комплексы во всех регионах Украины к работе в зимний период, сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, железнодорожники «Укрзализныци» провели комплексные ремонтные работы вокзалов: утеплили более 73 тыс. кв. м фасадов, установили металлопластиковые окна, отремонтировали козырьки над входными дверями, провели внутренние ремонтные работы стационарных зданий. Такие работы проведены на станциях Донецк, Славянск, Артемовск -2 , Мариуполь Донецкой железной дороги, Харьков-Балашовский, Изюм, Красноград Южной железной дороги, Скнилов, Луцк, Сарны Львовской железной дороги, Борщаговка, Мотовиловка Юго-Западной железной дороги.

Как сообщает пресс-служба, ссылаясь на оценки специалистов, в результате выполненных работ железные дороги Украины сэкономят более 2,9 тыс. Гкал тепловой энергии и соответственно около 1,2 млн грн.

Кроме того, для очистки вокзалов и станций от снега железнодорожники Украины подготовили около 200 единиц снегоуборочной техники, противопожарные системы, провели ремонты и профилактические осмотры систем вентиляции и кондиционирования.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров поручил оперативно завершить подготовку дорожного хозяйства к зиме на заседании правительства 2 октября текущего года.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог страны. Железнодорожный транспорт обеспечивает 82% грузовых и около 50% всех пассажирских перевозок в Украине. На железных дорогах Украины функционируют 1492 железнодорожных станции, 55 локомотивных и 48 вагонных депо.