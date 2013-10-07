Украина готова снять все барьеры в торговле с Беларусью

Минск. Украина готова наращивать объемы сотрудничества с Беларусью и работать над снятием барьеров договорно-правовой базы, которые мешают развитию сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил во время встречи с премьер-министром Беларуси Михаилом Мясниковичем.

Он отметил, что для Украинского государства Беларусь является четвертой страной по величине товарооборота, который в 2012 году составил 7,5 млрд долл. (положительное сальдо Беларуси), после России, Китая и Германии.

“Мы хотели бы дальше не только сохранять, но и наращивать объемы нашего сотрудничества и снимать те проблемы, которые на этом пути возникают из-за несовершенства или, может быть, несоответствия нашей договорно-правовой базы”, - сказал Азаров.

Читайте также: Лукашенко: Беларусь найдет формы сотрудничества с Украиной после подписания ассоциации с ЕС

Премьер Украины подчеркнул, что на сегодняшний день есть все возможности для обсуждения направлений и механизмов сотрудничества. Он также отметил, что в ходе встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко также обсуждались вопросы двухстороннего торгово-экономического сотрудничества.

“Только что у нас состоялся с президентом разговор, который дал мощный импульс нашим переговорам. У нас есть с вами возможность обсуждать все направления нашего сотрудничества. В целом я оцениваю наше взаимодействие как очень хорошее. Далеко не со всеми нашими партнерами у нас сложилось такое многоплановое и многостороннее сотрудничество. И есть большие перспективы”, - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров 7-8 октября находится с официальным визитом в Республике Беларусь.