На закрытии межбанка гривня повысилась к доллару

В понедельник, 7 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 8,1805/8,1835 грн/долл. по сравнению с 8,1815/8,1850 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,0950/11,1030 грн/евро с 11,1140/11,1230 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,2535/0,2540 грн/рубль с 0,2536/0,2541 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,2650 (+0.0940).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3555/1,3590.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 4 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1835/8,1880 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,1170/11,1270 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2550/0,2555 грн/рубль.