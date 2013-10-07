Экс-министра обороны Греции признали виновным в отмывании денег

Суд в Афинах признал виновным бывшего министра обороны Греции Акиса Цохадзопулоса в отмывании денег. Приговор будет объявлен во вторник, сообщает, Русская служба Би-би-си.

Его подозревали в получении откатов за покупку российских ракет и немецких подводных лодок. Кроме того, Цохадзопулос организовал сложную систему по отмыванию денег с использованием счетов в швейцарских банках и офшорных компаний.

Суд также признал виновными жену, бывшую жену и дочь экс-министра, а также нескольких его бизнес-партнеров.

Цохадзопулос, занимавший несколько постов в правительстве Греции на протяжении четверти века - между 1981 и 2004 годами - уже был приговорен к восьми годам тюрьмы и оштафован на полмиллиона евро с конфискацией имущества по другому делу.

Тогда суд признал его виновным в предоставлении ложных деклараций о доходах.