Франция отказалась от налога для крупных компаний

Французское правительство решило отложить планы по введению в следующем году нового налога на крупные компании, заявил министр финансов Пьер Московичи. При этом доходы от этого налога уже включены в бюджет на 2014 года, представленный ранее в этом месяце, сообщают Вести.ru.

"Мы решили, что, в конце концов, не должны создавать новый налог, не продумав все структуру налогообложения компаний", - сказал Московичи.

Он также добавил, что этот налог будет заменен на временное увеличение налога на прибыль.

Налог, который, как ожидается, принесет в государственную казну 2,5 млрд евро, распространяется на компании с объемом продаж более 50 млн евро. После того как было объявлено о введении налога, французское бизнес-лобби выступило против планов правительства, заявив, что новый налог, взимаемый с дохода до вычета амортизации, будет сдерживать инвестиции.

Исходя из прогноза Европейской комиссии ВВП Франции в текущем году сократится на 0,1%, в следующем году вырастет на 1,1%. В минувшем квартале экономика увеличилась на 0,5% после двух лет стагнации.

По прогнозам кабинета министров, темпы роста французской экономики в следующем году не превысят 1%. Основываясь на таких ожиданиях, дефицит бюджета в этом году составит 4,1% и в 3,6% в 2014 г. В полном объеме требования ЕС по дефициту бюджета будут удовлетворены только к 2015 г.