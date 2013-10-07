Золотовалютные резервы НБУ незначительно сократились

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 октября 2013 года составили 21,639 млрд долл., что на 0,08%, или на 17 млн долл. меньше показателя на 1 сентября (21,656 млрд долл.)

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 11,84%, или на 2,907 млрд долл.

Также сообщается, что на 1 октября 2013 года резервы в иностранной валюте составили 19,859 млрд долл., резервная позиция в МВФ - 0,03 млн долл., специальные права заимствования - 15,40 млн долл., золото — 1,765 млрд долл.

По информации Национального банка Украины, на динамику золотовалютных резервов наибольшим образом повлияли привлечения правительства Украины на внутреннем и внешнем рынках (882 млн долл. США), платежи по государственному и гарантированному государством долгу (475 млн долл. США), которые осуществлялись правительством Украины своевременно и в полном объеме, а также интервенции Национального банка Украины на валютном рынке (-582,5 млн долл. США).

Как сообщал УНИАН, ранее член правления Нацбанка Александр Дубихвост сообщил, что резервы Нацбанка по итогам сентября практически не изменились.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины в августе снизились на 4,7%, или на 1,068 млрд долл.

По итогам 2012 года резервы Нацбанка сократились на 22,8% - до 24,546 млрд долл.