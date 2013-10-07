Миллиардер Баффетт заработал 10 млрд долл. на своих инвестициях в кризис

Миллиардер Уоррен Баффетт заработал более 10 миллиардов долларов на своих инвестициях с начала мирового финансового кризиса в 2008 году, сообщает Прайм со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Одной из последних крупных выплат Баффетту стало погашение компанией Mars долга в 4,4 миллиардов долларов, которые ее дочерняя структура Wrigley заняла в 2008 году. Как пишет WSJ, только одна эта выплата принесет контролируемой Баффеттом Berkshire как минимум 680 миллионов долларов чистой прибыли.

Издание отмечает, что средства, заработанные на инвестициях в кризис, подтверждают любимый принцип Баффетта: «Будь бесстрашным, когда остальные жадничают, и будь жадным, когда остальные становятся бесстрашными».

Начав инвестировать с первых дней кризиса, Баффетт сделал шесть крупных вложений на сумму 26 миллиардов долларов. Помимо Mars, он инвестировал в Goldman Sachs Group, Swiss Re Ltd, Dow Chemical, General Electric. Последней крупной его сделкой стала ссуда в 5 миллиардов долларов Bank of America в 2011 году.

Как пишет WSJ, некоторые из сделок Баффетта за этот период продолжают приносить ему крупные дивиденды. Кроме того, Berkshire владеет акциями в компаниях или договоренностями на их покупку, что добавляет (по крайней мере на бумаге) еще несколько миллиардов долларов к отдаче от инвестиций.

Баффетт планирует снова потратить заработанные средства на крупные инвестиции, пишет WSJ. Berkshire хочет увеличить свой портфель более чем до 100 миллиардов долларов. Однако сделки, вроде покупки Баффеттом железнодорожного оператора BNCF Railway за 26 миллиардов в 2010 году, становится все труднее найти, поскольку цены растут наряду с экономическим подъемом, отмечает издание.