В Украине усилят надзор за небанковскими финнучреждениями

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) планирует расширить перечень оснований для проведения внеплановых проверок небанковских финансовых учреждений.

Об этом говорится в проекте распоряжения Нацкомфинуслуг, опубликованном на сайте комиссии.

Согласно проекту, помимо поручения президента и Кабинета министров, решения суда и органов досудебного расследования, основанием внеплановой проверки может стать обращение народного депутата или правоохранительных органов с указанием факта возможного нарушения законодательства. Внеплановая проверка может инициироваться также в том случае, когда в отношении уполномоченных лиц комиссии, проводивших инспекцию, начато служебное расследование или возбуждено уголовное дело.

Проектом распоряжения также вводятся повторные проверки по результатам ранее проведенных плановых или внеплановых проверок, а также устанавливается механизм встречных проверок. Продолжительность плановой или внеплановой проверки не должна превышать 30 рабочих дней.

Согласно анализу проекта, его целью является совершенствование механизма реализации контрольных и надзорных полномочий комиссии и повышение результативности защиты прав потребителей финансовых услуг.

Справка УНИАН. Национальная комиссия в сфере регулирования рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) является государственным органом, подчиненным Президенту и подотчетным Верховной Раде Украины. Комиссия осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (кроме банков), в том числе осуществляет надзор за страховыми компаниями, кредитными учреждениями, негосударственными пенсионными фондами и финансовыми компаниями.