ВВП еврозоны вырос во II квартале на 0,3%

Экономика 17 стран еврозоны, согласно третьей (итоговой) оценке, уменьшилась во втором квартале текущего года на 0,6% в годовом исчислении, но увеличилась на 0,3% в квартальном, сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат, передает Прайм.

Вторая оценка предполагала спад ВВП на 0,5% в годовом выражении и рост на 0,3% в квартальном.

Совокупный ВВП Евросоюза за отчетный период вырос сравнению с предыдущим кварталом на 0,3% и снизился на 0,2% в годовом выражении.

Наибольшее падение за второй квартал по сравнению с первым кварталом продемонстрировали экономики Кипра (1,8%), Словении и Италии - на 0,3%. Больше всего выросли ВВП Португалии (1,1%), а также Германии Литвы, Мальты и Великобритании - на 0,7%.