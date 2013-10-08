Португалии может потребоваться второй пакет помощи - эксперт

Португалии, которая с 2011 года получает кредитную поддержку от Евросоюза (ЕС) и Международного валютного фонда (МВФ), может потребоваться второй пакет поддержки и реструктуризация суверенного долга, считает аналитик Raiffeisen research Меттиас Рейт, сообщает РИА "Новости".

Португалия получает помощь в размере около 80 миллиардов евро. Перечисление ей кредитов должно завершиться в середине 2014 году. Страна, чтобы обходиться без внешней поддержки, должна полностью восстановить доступ к рынкам долгосрочного и среднесрочного капитала для самостоятельного рефинансирования государственных нужд.

Рейт отмечает, что суверенный долг страны увеличился за время финансового кризиса - с 2007 года, на 55,2 процентного пункта, и составил на конец 2012 года 123,6% ВВП. По мнению кредиторов, госдолг Португалии сейчас устойчив, а его пик в размере 127,8% ВВП будет пройден в 2013 году.

В краткосрочной перспективе финансирование государственных нужд страны обеспечено внешними кредитами. ЕС и МВФ планируют перечислить еще 10,6 миллиарда евро до июля 2014 года, при этом 7,9 миллиарда евро из этой суммы - в следующем году, когда Португалии необходимо погасить 17,6 миллиарда евро бондов. Предполагалось, что страна, вернув себе доступ к рынку, займет 15,8 миллиарда евро за счет выпуска среднесрочных и долгосрочных облигаций в 2014 году.

В свете уровня государственного долга и ожидаемой динамики ряда макроэкономических показателей - первичного дефицита бюджета, инфляции, реального роста ВВП, "долгосрочная устойчивость государственных финансов в настоящее время присутствует лишь в положительном сценарии" развития экономики Португалии, отмечает Рейт.

Raiffeisen research предполагает, что дно рецессии в Португалии пройдено, ВВП страны сократится в текущем году на 1,6%, а в следующем уже прибавит 1,5%. Инфляция в стране ожидается на уровне 0,6% в текущем году и 1,3% - в следующем.

Если доходность по государственному долгу страны не упадет, Португалии не избежать второго пакета финансовой помощи, отмечает аналитик.

Он считает, что программа будет одобрена, поскольку в еврозоне уже звучали намеки о готовности предоставить дополнительную помощь стране в случае необходимости. В последнем сообщении "тройки" кредиторов Португалии (ЕЦБ, Еврокомиссии и МВФ) говорилось, что государства региона единой европейской валюты готовы поддерживать страну до ее полного возвращения на рынки.

Странам еврозоны, между тем, еще, возможно, предстоит оказание дополнительной поддержки Греции.

Представители "тройки" кредиторов на прошлой неделе отметили признаки восстановления экономической активности в стране, положительно оценили успехи Португалии в восстановлении экономики и исполнении требований кредиторов. "Тройка" пребывала в Лиссабоне с 16 сентября по 3 октября. Одобрение ее отчета Еврогруппой и МВФ даст возможность перечислить Португалии 5,6 миллиарда евро кредитов.