Золотовалютные резервы Беларуси сократились на 4,2%

Минск. 8 октября. УНИАН. В Беларуси золотовалютные резервы в соответствии с методологией Международного валютного фонда по итогам сентября 2013 года сократились на 313,7 млн долл. (на 4,2%) и, по предварительным данным, на 1 октября составили 7,388 млрд долл. в эквиваленте.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка Беларуси.

В национальном определении объем золотовалютных резервов сократился на 374,9 млн долл. и на 1 октября составил 8,045 млрд долл. в эквиваленте.

«Сокращение объема золотовалютных резервов в основном обусловлено снижением цены на золото на международном рынке драгоценных металлов, а также погашением Национальным банком и правительством Беларуси внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте, которые в сентябре текущего года были исполнены в полном объеме», - отметили в Национальном банке Беларуси.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Беларусь осуществила очередное погашение основного долга по кредиту Международного валютного фонда на сумму 83,4 млн долл., а 30 сентября – на сумму 83,9 млн долл.

Справка УНИАН. Золотовалютные резервы Беларуси в соответствии с методологией Международного валютного фонда на 1 января 2013 года составляли 8,095 млрд долл. в эквиваленте. В национальном определении объем золотовалютных резервов был равен 8,763 млрд долл.