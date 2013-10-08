Moody’s: дефолт США маловероятен

Если президенту Бараку Обаме не удастся договориться с республиканцами в конгрессе о повышении потолка госдолга (сейчас — $16,7 трлн), дефолт страны по обязательствам маловероятен, оптимистичны в агентстве Moody’s. Платежи казначейства имеют самый высокий приоритет и будут исполнены, уверен гендиректор Moody’s Рэй Макдэниэл, пишут "Ведомости".

Если до 17 октября конгресс не поднимет лимит долга, использовать займы для исполнения обязательств Вашингтон не сможет: возникнет риск дефолта крупнейшего заемщика в мире (госдолг страны — $12 трлн). К этому моменту денежные средства правительства будут на опасно низком уровне, есть риск дефолта, признал министр финансов США Джекоб Лью. Средства будут полностью исчерпаны к 31 октября, подсчитали аналитики Goldman Sachs.

Невыполнение обязательств может привести к снижению суверенного рейтинга США до уровня «выборочного дефолта», на таком уровне он останется до выполнения всех обязательств по просроченным платежам и процентам, предупредило рейтинговое агентство Standard & Poor’s — и заметило: «Ни один суверенный дефолт в мире не случался из-за противостояния между ветвями власти».

Последствия частичного дефолта по американским обязательствам нанесут сокрушительный удар по глобальной экономике, солидарны опрошенные Bloomberg эксперты: на использовании казначейских обязательств США в мировой экономике выстроен кредитный механизм размером $5 трлн. Любой сбой в исполнении обязательств США станет триггером для серии дефолтов на всех остальных рынках, говорил гендиректор Pacific Investment Management Мохамед аль-Эриан. Деятельность американского правительства частично приостановлена с прошлой недели, в отпуск отправлены 800 000 госслужащих из 2,1 млн, выпуск экономической статистики приостановлен. Одна неделя паралича правительства будет стоить ВВП снижения на 0,1 процентного пункта, считают опрошенные Bloomberg.

Крупнейший держатель американских бумаг Китай попросил США обеспечить сохранность инвестиций. У КНР — огромное количество гособлигаций США, отметил замминистра финансов страны Чжу Гуаньяо: «Часы тикают». Эмитент основной резервной валюты должен постараться своевременно урегулировать споры и избежать дефолта, чтобы поддержать восстановление глобальной экономики, попросил он. Официально вложения КНР в казначейские облигации США — $1,28 трлн на июль, фактически может быть существенно больше, поскольку часть средств инвестируется через посредников, в том числе в Великобритании, отмечают аналитики.

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