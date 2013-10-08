От ассоциации с ЕС выиграют российские бизнесмены в Украине - посол

Москва. От реализации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом выиграют российские предприниматели, работающие на украинском рынке, заявил глава Представительства Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас.

«Что же касается «Восточного партнерства», то мы надеемся, что интеграция в европейский рынок поможет модернизировать эти страны. От этого выиграет не только Украина. И не только ЕС. Это также отвечает и интересам российских предпринимателей, ведущих бизнес в Украине: их прибыль вырастет», - сказал Ушацкас в интервью российской газете «Коммерсантъ» от 8 октября.

При этом он подчеркнул, что то, с кем интегрироваться, должны решать сами украинцы. По его словам, пример других стран, которые пошли на сближение с ЕС, - стран Восточной Европы показывает, что их экономикам это пошло только на пользу.

«Мы просчитали, что в случае присоединения Украины к рынку ЕС, ее ВВП вырастет на 12%. В конце концов, дело не в цифрах и прогнозах, а в суверенном выборе страны. Тем более что речь ни в коей мере не идет о процессе, направленном против России», - сказал дипломат.

Он отметил, что для ЕС сближение со странами «Восточного партнерства» - естественный этап на пути к цели интегрированной экономики от Лиссабона и до Петропавловска-Камчатского.

«России мы предлагаем те же шаги по сближению - не зря же мы создали два года назад «Партнерство по модернизации», - напомнил Ушацкас и добавил, что ЕС по-прежнему твердо нацелен на сотрудничество с Россией в рамках этой программы.

«Надо честно признать, что у нас есть разногласия. Но зацикливаться на противоречиях не стоит — лучше взглянуть на картинку в целом. А она такова, что ЕС искренне старается выстраивать с Россией долгосрочные всеобъемлющие отношения. Мы верим в возможность интеграции наших экономик и обществ на базе тех предложений, которые мы сделали России. Речь идет о четырех пространствах партнерства: экономика и энергетика, образование, верховенство права, внешняя политика и безопасность», - отметил он.

При этом Ушацкас отметил, что в ЕС рассчитывают, что выбор стран «Восточного партнерства» в России будут уважать.

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В ноябре в Вильнюсе на саммите "Восточного партнерства" ожидается подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и формировании всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что России в случае подписания Украиной Соглашения с ЕС об ассоциированном членстве придется в рамках СНГ применить защитные меры.