Всемирный банк планирует сократить бюджет на 400 млн долл.

Всемирный банк планирует сократить $400 млн из своего бюджета в рамках программы широкой реорганизации, которая направлена на повышение эффективности управления международного кредитора, передают Вести.ru.

Статьи сокращения, которые пока не опубликованы, являются одним из этапов первой крупной реструктуризации Всемирного банка за 17 лет.

Странам-участницы рассмотрят планы банка на этой неделе в ходе своей ежегодной встречи, наряду с тем, институт намерен сосредоточиться на достижении своих первоочередных целей с бедностью

Сокращения общим объемом в $400 млн будут сокращены в течение трех лет, что снизит ежегодные расходы $5 млрд на 8%, сообщил Бертран Бэйдр, который также занимает пост директора банка по финансам.

Наряду с этим, Бейдр также подчеркнул, что конечная цель сокращений, а также планируемое увеличение доходов заключается в упрощении процедуры обслуживания правительств.

Банк уже в течение долгого времени подвергается критике за бюрократические проволочки в процессе утверждения выдачи кредита, что ослабляет его роль. Так, страны со средним уровнем дохода могут в большей степени рассчитывать на частное финансирование и двусторонние кредиты.

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