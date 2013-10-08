МВФ назвал риски ужесточения денежно-кредитной политики

Ужесточение денежно-кредитной политики в развитых экономиках может вылиться в "американские горки" на мировых финансовых рынках, которые центробанки будут не в состоянии контролироват, заявил Международный валютный фонд (МВФ).

МВФ, призванный поддерживать глобальную финансовую стабильность, считает, что нетрадиционная денежная политика, такая как программа скупки облигаций ФРС США, помогла восстановить порядок и стимулировать рост глобальной экономики в разгар финансового кризиса 2007-2009 годов, сообщает Reuters.

От этого также выиграли развивающиеся рынки, хотя скептики опасались дестабилизации экономик этих стран в результате притока капитала.

Но сворачивание стимулирующей политики может иметь гораздо более глубокие отрицательные последствия, особенно для стран, которые абсорбировали наиболее существенные притоки средств.

"...Спад оказывается более внезапным, нежели быстрый подъем, во время которого были посеяны семена финансовой нестабильности", - считает МВФ, ссылаясь на риск разворота тенденции притоков капитала.

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Эти риски стали очевидными во время распродажи рискованных активов на развивающихся рынках ранее в этом году, когда ФРС начала рассматривать возможность сокращения объемов скупки облигаций. Индийская рупия и турецкая лира обвалились до рекордно низких уровней против доллара. Валюты Индонезии, Мексики и Бразилии также оказались под давлением.