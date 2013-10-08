В Украине самое высокое количество банков в СНГ – эксперты

Количество банковских учреждений в Украине превышает 43 единицы в пересчете на 100 тыс. жителей, что является самым высоким показателем среди стран СНГ.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), к таким выводам пришли эксперты ассоциации на основании данных о региональной сети украинских банков и банков отдельных стран СНГ, исходя из данных сайтов банковских учреждений. «На начало октября количество банковских точек продаж в Украине составило 19,5 тыс. подразделений, или более 43 единиц в пересчете на 100 тыс. жителей. Показатель насыщенности населения банковскими подразделениями является одним из самых высоких в СНГ (в Молдове на 100 тыс. человек приходится в среднем 36 банковских подразделений, в Республике Беларусь - 35, в Российской Федерации - 32, в Казахстане и Киргизии - 13 и 16 соответственно)», - отмечается в сообщении НАБУ.

Территориальная плотность сети украинских банков также является одной из самых высоких среди стран СНГ, поскольку на 1000 квадратных километров территории страны приходится более 30 отделений банков.

По оценкам ассоциации, в региональном разрезе концентрация учреждений банков также является преимущественно высокой - в 14 областях она составляет 40 и более банковских отделений на 100 тыс. человек. Наибольшая концентрация приходится на столицу (72 точки продаж на 100 тыс. человек), наименьшая – на Тернопольскую область - 27.

В разрезе банков наибольшую региональную сеть имеют «Ощадбанк» (5,67 тыс. филиалов и отделений, или 29% от их общего количества), «ПриватБанк» (3,27 тыс., или 17%), «Райффайзен банк Аваль» (0,86 тыс., или 4%), «УкрСиббанк» (0,63 тыс., или 3%) и банк «Надра» (0,53 тыс., или 3%). 46 банков страны имеют от 1 до 10 обособленных подразделений, а 21 банковское учреждение работает без них.

По мнению НАБУ, высокий уровень разветвления региональной сети обеспечивает возможность качественного доступа клиентов к банковским услугам.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 сентября 2013 года лицензию Национального банка на осуществление банковских операций имели 178 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка. С начала текущего года Национальный банк зарегистрировал 5 новых банков.