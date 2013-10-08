Госфинучреждения Украины и Беларуси займутся совместным страхованием

Государственный «Укрэксимбанк» заключил соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности в сфере экспортного страхования с белорусским предприятием экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант», говорится в сообщении банка.

Согласно сообщению, соглашение предусматривает сотрудничество государственных финучреждений Украины и Беларуси в сфере страхования экспортных кредитов и инвестиций. Главной целью сотрудничества является увеличение товарооборота и реализация инвестиционных проектов.

«Укрэксимбанк» высоко ценит начало сотрудничества с «Белэксимгарант». Подписание Генерального соглашения между нашими учреждениями является логическим продолжением тех тесных отношений, которые сложились в экономической и инвестиционной сфере между двумя государствами», - отметил председатель правления банка Виталий Белоус.

Также сообщается, что в ближайшее время стороны намерены перевести соглашение в практическую плоскость, начиная от консультаций, обмена информацией и заканчивая реализацией крупных инвестиционных проектов.

«Сотрудничество «Укрэксимбанка» и «Белэксимгаранта» будет способствовать росту товарооборота между Беларусью и Украиной, в чем заинтересованы бизнесмены наших стран. Те инструменты, которыми обладают наши финансовые институты, будут дополнять друг друга, и мы готовы обмениваться опытом в рамках экспортного страхования и экспортного кредитования для укрепления экономических связей», - сказал генеральный директор « Белэксимгаранта» Геннадий Мицкевич.

Справка УНИАН. Государственный экспортно-импортный банк Украины («Укрэксимбанк») работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. Банк на 100% находится в собственности государства.

Белорусское предприятие экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» - один из крупнейших страховщиков Беларуси со 100% государственным капиталом. Имеет исключительное право осуществлять страхование экспортных рисков от имени Республики Беларусь.