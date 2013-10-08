Fitch назвал причину слабости украинской финансовой системы

Долговая нагрузка на Украину остается ключевым фактором общей слабости государственных финансов, несмотря на стабильный объем государственных золотовалютных резервов, говорится в комментарии международного рейтингового агентства Fitch, текстом которого располагает УНИАН.

«Украина имеет один из самых низких показателей ликвидности из всех государств с рейтингом «В», что обуславливает кредитую слабость государства, - отмечается в комментарии Fitch. – Снижение суверенных рейтингов Украины привело к повышению стоимости 10-летних долларовых облигаций до уровня свыше 10% в конце сентября, что усложняет рефинансирование внешних заимствований государственного сектора».

В Fitch отмечают, что в сентябре объем резервов оставался относительно стабильным, чему способствовало привлечение синдицированного двухлетнего займа в 750 млн долл.

«Вместе с тем, мы ожидаем, что валютные резервы продолжат падение», - подчеркнули в агентстве.

По мнению аналитиков Fitch, приток капитала и объем вероятных заимствований будет не столь значительным, чтобы обеспечить долговые обязательства и покрыть дефицит счета текущих операций в 2013 и 2014 годах. «Это и приведет к снижению объема резервов и девальвации национальной валюты, что в дальнейшем осложнит доступ Украины к международным рынкам заемного капитала», - говорится в комментарии агентства.

При этом барьер на заемных рынках сохранится даже в условиях возобновления сотрудничества с МВФ, уверены в Fitch. Кроме того, в агентстве напомнили, что залогом сотрудничества с Фондом будет решение проблемы сокращения субсидирования энергетического сектора (выравнивание цен на газ для населения), поиск компромисса в стремлении правительства разрешить выпуск векселей для оформления бюджетной задолженности, в том числе по НДС, а также целесообразность возобновления налогообложения валютообменных операций, упраздненного ранее по рекомендации МВФ.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Нацбанка в сентябре снизились незначительно. На 1 октября 2013 года резервы составили 21,639 млрд долл., что на 0,08%, или на 17 млн долл. меньше показателя на 1 сентября (21,656 млрд долл.) По информации НБУ, на динамику золотовалютных резервов больше всего повлияли привлечения правительства Украины на внутреннем и внешнем рынках (882 млн долл. США). В то же время, в сентябре Нацбанк впервые после 4-месячного перерыва вышел на валютный рынок с интервенциями, потратив на поддержку гривни 582,5 млн долл. США. Золотовалютные резервы Национального банка Украины в августе снизились на 4,7%, или на 1,068 млрд долл. По итогам 2012 года резервы Нацбанка сократились на 22,8% - до 24,546 млрд долл.