Украина должна уплатить МВФ 2,7 млрд долл. к концу ноября - Fitch

Украине предстоит уплатить Международному валютному фонду по кредитам и процентам 2,7 млрд долл. к концу ноября, говорится в комментарии международного рейтингового агентства Fitch, текстом которого располагает УНИАН.

«К концу ноября Украине предстоит уплатить по основному долгу и процентам перед МВФ в общей сложности 2,7 млрд долл., включая задолженность Национального банка Украины и государственные обязательства, в дальнейшем предстоит выплатить 3,7 млрд долл. в 2014 году», - говорится в сообщении Fitch. По информации агентства, платежи по государственному и гарантированному государством долгу в 2014 году составят 8,3 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, по словам директора департамента долговой и международной финансовой политики Минфина Галины Пахачук, до конца года Украине предстоит выплатить 1,850 млрд долл. по валютным обязательствам, включая внутренние и внешние долги. Минфин планирует сократить объемы внешних займов в 2014 году на 6 млрд грн.

Согласно среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2013-2015 годы, утвержденной Кабинетом министром в мае текущего года, общий объем государственных заимствований в 2013 году запланирован в объеме 135,5 млрд грн, из которых 92,9 млрд (68,6%) составляют внутренние заимствования, 42,7 млрд грн (31,4%) - внешние заимствования.