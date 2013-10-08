Отток капитала из России в 2013 году может составить около 60 млрд долларов

Отток капитала из РФ по итогам 2013 года может составить около 60 млрд долларов, сообщил журналистам заместитель министра экономического развития России Андрей Клепач, передает ИТАР-ТАСС.

Он напомнил, что в третьем квартале отток капитала вырос по сравнению со вторым кварталом.

"Видимо, по году оценки будут чуть ниже (прогноза) - около 60 млрд долларов", - сказал он. Предыдущий прогноз по оттоку капитала составлял 70 млрд долларов.

Клепач отметил, что тенденция к оттоку капитала пока сохраняется.

В 2012 году отток капитала из РФ составил 56 млрд долларов.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, Минэкономразвития повысило прогноз по оттоку капитала из России в 2013-2016 годах. В 2014 году отток оценивается в объеме 30 млрд долларов (ранее прогнозировался нулевой отток), в 2015 году - 25 млрд долларов (предполагался приток капитала 10 млрд долларов). По рабочей оценке министерства, в 2016 году может быть нулевое сальдо движения капитала (ранее прогнозировался приток 20 млрд долларов).

По данным ЦБ чистый отток капитала (вывоз частным сектором) из РФ в 3 квартале вырос до 12,9 млрд долл. с 7 млрд долл. во 2 квартале.

Отток капитала с российского фондового рынка через инвестиционные фонды с начала года составил уже 2,592 млрд долларов или 18,86% средств, находящихся под управлением этих фондов.

По данным Emerging Portfolio Fund Research, фонды, инвестирующие в российский фондовый рынок, зафиксировали за неделю с 26 сентября по 2 октября 2013 года отток капитала в размере 55 млн долларов против притока в размере 57 млн долларов неделей ранее.