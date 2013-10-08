Инфляция в октябре может ускориться до 0,5% - эксперт

Потребительская инфляция в Украине в октябре может повыситься в связи с удорожанием продуктов питания и услуг жилищно-коммунального хозяа и по итогам месяца составить около 0,5%,

Как сообщили УНИАН в пресс-службе информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, такой прогноз сделала эксперт центра Мария Сальникова.

По словам эксперта, в осенний период традиционно происходит рост цен на продукты питания, услуги ЖКХ, одежду и обувь. Повышение цен на молочную продукцию может стать одной из основных причин ускорения инфляции. В то же время рост стоимости услуг ЖКХ может быть вызван очередным этапом переговоров о сотрудничестве между Украиной и МВФ.

Эксперт отмечает, что на фоне опасений технического дефолта в США в осенний период могут повыситься девальвационные и инфляционные настроения в обществе. Украинцы опасаются распространения американского кризиса на отечественную экономику, однако прямого влияния он не окажет, поскольку доля экспорта и импорта между странами незначительная – 3,9% и 6,1%, соответственно.

«Нулевые темпы роста инфляции в сентябре свидетельствуют об отсутствии экономического роста в Украине. Так, снижение ВВП в годовом выражении по итогам первого и второго кварталов 2013 года составило 1,1% и 1,3%, соответственно. А темпы падения в промышленном производстве и основных секторах экономики за июль-август достигли больше 5%», – отмечает Сальникова.

Как сообщал УНИАН, показатель инфляции в Украине в сентябре 2013 года по сравнению с августом составил 0%. В годовом выражении (против сентября 2012 года) зафиксирована дефляция в 0,5%, с начала 2013 года (сентябрь 2013 года к декабрю 2012 года) дефляция составила 0,6%.

Госбюджет Украины на 2013 год рассчитан исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.

По прогнозам Международного валютного фонда, инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%. Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.