Предприниматели Киева увеличили отчисления по ресурсным налогам на 36%

Предприниматели Киева с начала года увеличили объем бюджетных отчислений по ресурсным налогам, включая налог на пользование водой, лесными ресурсами и недрами до 264,37 млн грн, что на 69,8 млн грн (36%) больше аналогичного периода прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

«Платежи по целевой надбавке к действующему тарифу на природный газ составили с начала года порядка 102,4 млн грн (на 99% больше показателя 9 месяцев 2012 года), сборы за пользование радиочастотным ресурсом составили более 103,1 млн грн (на 2% больше показателя 9 месяцев 2012 года), объем уплаченного экологического налога составил 18,6 млн грн», - говорится в сообщении.

Как отмечается, увеличению поступлений способствовало проведение специалистами ГУ Миндоходов разъяснительной работы с налогоплательщиками, а также сверка с данными разрешительных органов.

Как сообщал УНИАН, объем налоговых платежей, аккумулированный сотрудниками Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве в бюджеты всех уровней, в первом полугодии составил 18 млрд грн, что на 18,5 % больше аналогичного показателя 2012 года.