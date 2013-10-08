Инфляция в странах ОЭСР замедлилась до 1,7%

Годовой уровень инфляции в странах входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), замедлился в августе на фоне резкого замедления роста цен на энергоносители.

Инфляция в августе составила 1,7% в годовом выражении по сравнению с 2% в июле, сообщают Вести.ru.

Стоимость энергоносителей выросла на 1,7% в августе, тогда как в июле показатель составил 4,5%, а цены на продукты питания в позапрошлом месяце выросли на 2,1% против 2,2% в июле.

Инфляция в странах ОЭСР в годовом выражении, без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания, увеличилась в августе, составив 1,6%.

В целом относительно низкий уровень инфляции в странах ОЭСР должен означать, что центральные банки могут продолжать стимулирование экономики, которое многие из них начали после финансового кризиса 2008 г.

Годовая инфляция в еврозоне (индекс HICP) составила в августе до 1,3%.

Согласно прогнозу ОЭСР совокупный валовой продукт 34 стран, входящих в организацию, вырастет в этом году на 1,2%, а в 2014 г. темпы составят 1,4%.

Многие центральные банки развитых стран ориентируются на уровень инфляции в 2% как на верхнюю границу допустимых темпов роста цен. Как ожидается, в целом по странам ОЭСР этот уровень будет достигнут только к III кварталу 2014 г.