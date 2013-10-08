Закрытие межбанка: доллар установился на уровне 8,19, евро вырос до 11,11

Во вторник, 8 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,1835/8,1860 грн/долл. по сравнению с 8,1835/8,1870 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 11,1070/11,1145 грн/евро с 11,1020/11,1110 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни понизились до 0,2535/0,2540 грн/рубль с 0,2533/0,2538 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,2480 (-0.0320).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3560/1,3580.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 7 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1805/8,1835 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,0950/11,1030 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2535/0,2540 грн/рубль.