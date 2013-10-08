МВФ улучшил прогноз роста экономики Украины

Международный валютный фонд улучшил прогноз роста экономики Украины по итогам 2013 года до 0,4% с прогнозируемого в апреле текущего года 0%, одновременно ухудшив прогноз роста в 2014 году до 1,5% с ранее озвученного прогноза в 2,8%.

Как отмечается в отчете Фонда World Economic Outlook по данным на осень 2013 года, Украина выиграет от проведения более гибкой курсовой политики, жесткой фискальной дисциплины, а также роста цен на газ для домохозяйств с одновременным проведением структурных реформ.

"Для Украины, как и для ряда других стран СНГ, возрастают риски выхода на рынки заемного капитала из-за слишком высокого показателя доходности государственных долговых бумаг. Кроме того, фактором экономической нестабильности могут стать низкие цены на сырье, обусловленные все еще слабым спросом на него", - отмечают в Фонде.

Согласно отчету, МВФ также снизил прогноз инфляции до 0% в 2013 году (ранее прогнозировался показатель в 0,5%), и до 1,9% в 2014 году (ранее прогнозировался показатель в 4,7%). Безработица, по данным МВФ, может составить 8% в 2013 и 2014 году. Ранее этот показатель прогнозировался на уровне 8,2% в 2013 году и 7,9% в 2014 году.

Публикация прогноза роста экономики совпала с процессом подготовки визита украинской делегации в МВФ. Как ожидается, делегация отбудет в Вашингтон для переговоров 10 октября. Затем в Украину прибудет миссия МВФ под руководством Николая Георгиева. Представители Фонда посетят Украину в период с 17 по 29 октября и проведут дискуссии в рамках консультаций по статье 4 статей соглашения с МВФ за 2013 год (в рамках надзора) с Украиной, а также осуществления постпрограммного мониторинга. Миссия оценит макроэкономическую ситуацию и обсудит с представителями власти широкий спектр вопросов экономической политики, а также планы на ближайший и среднесрочный периоды. Как ожидается, ключевым вопросом повестки дня станет необходимость поэтапного повышения цены на газ для населения как основного фактора финансового оздоровления энергетического сектора и залога подписания программы финансирования stand-by объемом порядка 15 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, днем ранее, 7 октября, Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины по итогам 2013 года до 0% с ранее прогнозируемого показателя в 1%. Согласно прогнозу Всемирного банка, номинальный ВВП на конец 2013 года составит 1,437 трлн грн, уровень инфляции - 0,3%, дефицит платежного баланса - 7,9% ВВП, дефицит госбюджета - 4,5% ВВП, внешний долг - 68% ВВП, в том числе государственный и гарантированный государством долг - 36% ВВП. По мнению экономистов ВБ, рост ВВП восстановится во втором полугодии за счет базы сравнения и хорошего урожая, но этого роста будет недостаточно для того, чтобы перекрыть спад первого полугодия.