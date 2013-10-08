Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту мирового ВВП

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2013 году до 2,9% с 3,2%, ожидавшихся в июле, в 2014 году - до 3,6% с 3,8%, свидетельствуют данные доклада "Перспективы развития мировой экономики" (World Economic Outlook), сообщает Прайм.

Рост экономик развитых стран, по мнению МВФ, составит в 2013 году 1,2%, как и ожидалось летом, а в 2014 году ускорится до 2%. Более высокие темпы экономического роста продемонстрируют развивающиеся государства, чей ВВП в текущем году вырастет на 4,5%, а в следующем - на 5,1%. В июле ожидался рост на 5% и 5,5% соответственно.

Прогноз по росту экономики США на текущий год снижен до 1,6% с 1,7%, на 2014 год - до 2,6% с 2,8%. Экономика еврозоны в 2013 году уменьшится, по мнению аналитиков фонда, на 0,4% (лучше ожидавшегося в июле снижения на 0,5%). В будущем году регион сможет достичь роста экономики на 1% при прошлом прогнозе на уровне 0,9%.

Рост ВВП России по итогам 2013 года снижен с 2,5 до 1,5%, а также с 3,3 до 3% - в 2014 году

Что касается стран Азиатско-Тихоокеанского региона, то МВФ ухудшил прогноз роста экономики Японии на 2013 год до 2% с 2,1%, а ВВП Китая вырастет на 7,6% вместо ожидавшихся в июле 7,8%. В 2014 году ВВП Японии повысится на 1,2% (1,1% по прошлой оценке), Китая - на 7,3% (7,7% по июльскому прогнозу).

Согласно обновленным ожиданиям фонда, в текущем году инфляция в развитых странах замедлится до 1,4% с 2% в прошлом году (1,6% по предыдущему прогнозу), а в 2014 году - ускорится до 1,8%. Прогноз по инфляции в развивающихся странах на 2013 год увеличен на 0,2 процентного пункта - до 6,2%, а на 2014 год - на 0,1 процентного пункта, до 5,7%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

МВФ улучшил прогноз роста экономики Украины