Минфин привлек в госбюджет 613 млн грн на ОВГЗ-аукционе 8 октября

Министерство финансов Украины во вторник, 8 октября, привлекло в государственный бюджет 613,394 млн грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, все средства привлечены в результате размещения облигаций, номинированных в национальной валюте. Минфин привлек все средства, удовлетворив все три поданные заявки на приобретение 5-летних облигаций с доходностью 14,25%. Инвесторы не подали ни одной заявки на приобретение 4-летних и 7-летних гособлигаций в нацвалюте, а также 2-летних и 3-летних облигаций, номинированных в иностранной валюте (долларах США).

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 613,394 млн грн, при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, на аукционе по продаже ОВГЗ 1 октября Минфину не удалось привлечь средства в госбюджет. Как прокомментировала директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук, до конца текущего года политика Минфина по привлечению новых заимствований будет умеренной, а также Минфин не планирует выходить на внешние рынки заимствований при сохранении нынешнего высокого уровня доходности.

Минфин намерен провести в сентябре еще два аукциона по продаже ОВГЗ - 17 и 24 сентября.

По состоянию на 8 октября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 234,908 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 141,704 млрд грн, в собственности банков - 75,728 млрд грн, нерезидентов - 3,611 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 7 октября, с начала года в госбюджет поступило 104,469 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 56,046 млрд грн, на обслуживание госдолга – 22,506 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).