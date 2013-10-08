Британские банки снижают первый ипотечный взнос

Британские банки начали реализацию предложенной правительством страны схемы ипотечного кредитования - с сегодняшнего дня граждане могут обращаться за кредитами на покупку жилья, внеся лишь 5% его стоимости в качестве первого взноса, сообщает РИА «Новости».

Существенный размер первоначального взноса (20%) - основная проблема для потенциальных покупателей жилья по ипотеке в Великобритании. Новые государственные гарантии, о которых объявил 29 сентября британский премьер Дэвид Кэмерон, позволят потенциальным ипотечным заемщикам платить лишь 5% в качестве первого взноса при приобретении жилья стоимостью до 600 тысяч фунтов.

Изначально реализация инициативы была запланирована на начало 2014 года. Планируется, что в рамках программы объемом в 12 миллиардов фунтов стерлингов будет выдано 180 тысяч ипотечных кредитов в течение трех лет.

Пионерами в реализации госпрограммы стали второй по величине банк Британии RBS и его дочерний банк Natwest, которые с 8 октября предлагают два ипотечных продукта с фиксированной ставкой 4,99% и 5,99% годовых в течение двух или пяти лет. RBS и его "дочка" планируют таким образом привлечь около 25 тысяч новых клиентов в течение трех лет и на ближайшие две недели увеличивают часы работы всех своих офисов, отмечает телеканал Sky News.

Банк Halifax начинает работу по программе с пятницы, предлагая ставку в 5,19% в течение первых двух лет. HSBC объявил, что примет участие в программе ближе к концу года. Virgin Money и банк Aldermore присоединятся к ней в январе 2014 года, а Barclays и Santander пока не решили вопрос своего участия.