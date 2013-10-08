Миндоходов с начала года выдало более миллиона идентификационных кодов

Сервисные центры Министерства доходов и сборов Украины с начала года выдали порядка 1,1 млн учетных карт налогоплательщика (идентификационных кодов) гражданам Украины, обратившимся за этой услугой, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

«Получение учетной карты налогоплательщика является наиболее популярной услугой, хотя в целом граждане могут обратиться в сервисные центры за ста различными административными услугами», - пояснили в пресс-службе.

По информации Миндоходов, сервисные центры также выдали 250 тыс. свидетельств плательщика единого налога и 11,5 тыс. документов на транспортные средства для перевозки грузов с таможенными печатями и штампами.

«Все эти услуги доступны в 496 центрах обслуживания налогоплательщиков по всей Украине, и до конца года министерство планирует открыть еще 24 таких учреждения. Кроме того, со временем налоговым сервисным центрам будут переданы функции по таможенному администрированию», - сообщили в министерстве.

Цель таких преобразований, отметили в Миндоходов, - предоставить налогоплательщику весь спектр услуг по единым стандартам качества.

Как сообщал УНИАН, глава Миндоходов Александр Клименко заявлял, что в своей работе министерство должно постепенно уходить от сугубо фискальной функции и предоставлять налогоплательщикам как можно больше сервисов, не теряя при этом качества контроля уплаты налогов и сборов.