Власти Сербии хотят ввести меры жесткой экономии

Правительство Сербии реализует ряд мер для предотвращения надвигающейся угрозы банкротства.

Режим жесткой экономии подразумевает снижение на четверть зарплат госслужащих, увеличение налогов и отказ от предоставления субсидий убыточным компаниям, сообщает Русская служба Би-би-си.

Министр финансов Лазар Крстич заявил, что без проведения жестких мер через два года Сербия может оказаться без средств. Он отметил, что реформы в экономике нужно было начинать еще 10 лет назад.

В Сербии наблюдается глубокая рецессия. Безработными считаются около 25% трудоспособного населения.