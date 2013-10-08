ВР хочет создать Фонд гарантирования выплат по договорам страхования жизни

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О Фонде гарантирования страховых выплат по договорам страхования жизни» (регистрационный номер 2327).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 247 из 348 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что проект закона подготовлен с целью поддержки финансовой стабильности рынка страхования жизни в Украине и повышения уровня защиты страхователей и выгодоприобретателей по договорам страхования жизни.

Законопроект устанавливает принципы деятельности Фонда и регулирует следующие вопросы: гарантии страховых выплат по договорам страхования жизни; правовой статус Фонда и его руководящие органы; порядок формирования имущества Фонда; право на получение гарантийных выплат и компенсационных выплат; порядок осуществления выплат за счет средств Фонда.

В случае наступления неплатежеспособности страховщика Фонд гарантирует страхователям или выгодоприобретателям возмещение размера страховой выплаты или выкупной суммы, предусмотренной договором страхования жизни, заключенным после вступления в силу данного закона, но не более максимального размера гарантийных выплат.

Также за счет средств Фонда гарантируется обеспечение покрытия активами страховых резервов по заключенным после вступления в силу Закона договорам страхования жизни, которые передаются от неплатежеспособного к другому страховщику.

Предлагается создать Фонд в организационно-правовой форме специализированного учреждения, выполняющего функции в сфере гарантирования страховых выплат по договорам страхования жизни.

Фонд является экономически самостоятельным, неприбыльным учреждением. Органами управления Фонда являются административный совет и исполнительная дирекция Фонда.

В состав административного совета Фонда будет входить шесть человек. Административный совет Фонда формируется путем делегирования в его состав двух представителей Кабинета министров Украины, одного представителя Уполномоченного органа, а также трех представителей участников Фонда, которые избираются на собрании участников Фонда путем рейтингового голосования.

Участниками Фонда должны стать страховщики, получившие лицензию на осуществление страхования жизни.

Источниками формирования имущества Фонда являются: вступительные взносы участников Фонда; регулярные взносы участников Фонда; специальные взносы участников Фонда; пеня, взимаемая с участников Фонда за неуплату или несвоевременную уплату текущих взносов; доходы, полученные от инвестирования средств Фонда в государственные ценные бумаги Украины; доходы, полученные в виде процентов, начисленных Национальным банком Украины по остаткам средств на счетах Фонда, открытых в Национальном банке Украины; кредиты и займы, привлеченные в соответствии с законодательством; благотворительные взносы юридических и физических лиц; средства, полученные по программам международной финансовой помощи; средства, полученные от продажи имущества ликвидированных участников Фонда, в размере проведенных выплат; другие поступления.

Размер вступительного взноса предлагается установить на уровне 20 тыс. грн, что обусловливается следующим, по аналогии с Фондом гарантирования вкладов физических лиц, начальный сбор к которому составляет 1 процент зарегистрированного уставного капитала банка, оптимальный размер вступительного взноса не должен превышать 1 процента от размера уставного капитала участников Фонда. При этом установление регистрационного сбора в процентах от уставного капитала является сложным вариантом, поскольку страховщики – участники Фонда могут увеличивать размер уставного капитала, однако вступительный взнос платится в Фонд единовременно.

Кроме того, размер вступительного взноса страховщика будет зависеть от уровня зарегистрированного уставного капитала. Учитывая то, что размер уставного капитала не определяет объем принятых страховщиком обязательств по договорам страхования жизни, по которым предоставляются гарантии за счет средств Фонда, установление такой зависимости нецелесообразно. В связи с этим, предлагается установить регистрационный сбор в фиксированном размере – 20 тыс. грн, что составляет около 0,12% от минимального размера уставного капитала для страховщика, занимающегося страхованием жизни (1,5 млн. евро по валютному обменному курсу валюты Украины).

Участники Фонда будут платить регулярные взносы в размере 0,4% от суммы валовых страховых премий, полученных участником Фонда за соответствующий период.

При этом расходы участников Фонда в виде регулярных взносов в Фонд не будут влиять значительным образом на стоимость их услуг по страхованию жизни.

Как сообщал УНИАН, в феврале Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде Украины учредить Фонд гарантирования страховых выплат по договорам страхования жизни, ранее в Украине не существовавший. Согласно пояснительной записке к законопроекту, основной задачей Фонда станет «обеспечение работы системы по гарантированию страховых выплат по договорам страхования жизни», которая, по сути, станет системой защиты страховщика в случае наступления неплатежеспособности страховой компании. Кроме того, положения законопроекта отвечают принципам так называемой Белой Книги схем гарантирования в страховании (White paper on Insurance Guarantee Schemes), выданной Европейской Комиссией в 2010 году.

Согласно предлагаемым нормам, Фонд будет специализированным, неприбыльным, экономически самостоятельным учреждением под управлением Административного совета и исполнительной дирекции.