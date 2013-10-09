МВФ улучшил прогноз экономического роста Польши

Варшава. Международный валютный фонд улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта Польши в 2014 году до 2,4% с 2,2%, а также сохранил прогноз на текущий год на уровне 1,3%.

Об этом свидетельствует новый осенний прогноз МВФ World Economic Outlook, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно отчету, экономика Польши пострадала из-за мирового экономического кризиса, но, его оценкам МВФ, "похоже на то, что начинается длительный период роста внутреннего спроса".

Как сообщал УНИАН, МВФ в последнем своем прогнозе улучшил прогноз роста экономики Украины в 2013 году до 0,4% с 0%, прогнозируемых в апреле текущего года, одновременно ухудшив прогноз роста в 2014 году до 1,5% с ожидаемых ранее 2,8%.

Cправка УНИАН. В прошлом году рост ВВП Польши, которая является крупнейшей страной Восточной Европы, входящей в Евросоюз, замедлился, согласно уточненным данным, до 1,9% с 4,3% годом ранее.

В июне текущего года польское министерство экономики ухудшило прогноз роста ВВП в текущем году до 1,5% с ожидаемых ранее более 2%. Во втором квартале рост польского ВВП ускорился до 0,8% с 0,5% за первые три месяца года.

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