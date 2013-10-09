Бюджетный кризис в США нанес ущерб экономике страны почти на 2 млрд долл. - эксперты

Частичная приостановка финансирования деятельности федерального правительства США, которая произошла из-за отсутствия утвержденного госбюджета на 2014 финансовый год, уже нанесла ущерб американской экономике на сумму почти 2 млрд долларов. Об этом заявила американская консалтинговая компания IHS Global Insight, сообщает ИТАР-ТАСС.

По ее данным, лишь за первые шесть дней после приостановки работы правительства, которая произошла 1 октября этого года, ущерб составил 1,6 млрд долларов. На этой неделе каждый день обходится экономике США примерно в 160 млн долларов убытков. Таким образом, сегодня суммарные потери превысят 2 млрд долларов.

Последствия ощущаются в различных сферах экономики. Компаниям, связанным с туристической отраслью, был нанесен ущерб в связи с прекращением работы субсидируемых государством национальных парков и других природоохранных объектов.

Уменьшился и объем госзаказов, которые получают американские компании. К примеру, аэрокосмическая корпорация Lockheed Martin в понедельник вынуждена была отправить в принудительный отпуск около 2,4 тысячи своих сотрудников в связи с приостановкой реализации ряда государственных проектов.

Деятельность американского правительства в настоящее время частично приостановлена из-за того, что на его работу в новом финансовом году не выделяются необходимые средства. Данный бюджетный кризис вызван острыми политическими разногласиями между Белым домом и Конгрессом США. Последний увязывает принятие необходимых для согласования бюджета решений с уступками по другим вопросам, прежде всего по программе медицинских реформ Obamacare. Белый дом такие увязки отвергает, как и призывы вступить в переговоры об условиях повышения потолка госдолга США.

Если финансово-бюджетный кризис в США станет развиваться по неблагоприятному сценарию, это может привести к "рецессии или даже чему-то похуже", отметил главный экономист МВФ Оливье Бланшар. Пока, по его словам, в Фонде надеются, что "финансовой аварии" в США "удастся избежать". Сама по себе приостановка работы правительства - "еще один плохой поворот событий", - продолжал специалист. Но если она продлится не слишком долго, то, по мнению МВФ, "будет иметь ограниченные макропоследствия".